Суперкомпьютерный центр «Политехнический» в СПбГПУ прошел оптимизацию
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого реализован проект одного из самых мощных и наиболее инновационных в России суперкомпьютерных центров с пиковой производительностью 1,2 Петафлопс, где представлены вычислительные системы, построенные как на классических CPU (центральных процессоров), так и на GPU (графических ускорителей) и FPGA (ПЛИС-программируемых логических интегральных схем).
СКЦ «Политехнический» ориентирован на решение междисциплинарных естественно-научных задач и поддержку проектирования сложных технических систем для высокотехнологичных наукоемких секторов науки и промышленности.
Для решения вычислительно трудоёмких задач из таких областей как математическая физика, молекулярная динамика, биоинформатка и многих других, в НИЦ СЭ и НК по заказу СКЦ произведен высокопроизводительный реконфигурируемый вычислительный кластер «Терциус-3» на базе FPGA (ПЛИС-программируемых логических интегральных схем) с пиковой производительностью 50 Тфлопс.
«Терциус-3» обеспечивает реальную производительность на уровне 60-90% от пиковой и ускорение вычислений на 1-2 десятичных порядка по сравнению с современными процессорными кластерами. Для ускорения вычислительных процессов и сложносвязанных задач используется гетерогенность, так как для каждой задачи подходят свои оптимальные аппаратные ресурсы. Распределение вычислительной нагрузки происходит с помощью искусственного интеллекта.
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