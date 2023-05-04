«Ростех» передал Министерству обороны новую партию БМП-3

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Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год.

Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке Курганмашзавода, специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д. В ближайшее время состоится очередная отгрузка отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса, на большей ее части заменяются основные узлы и агрегаты.

«Предприятия Ростеха вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. Курганмашзавод отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Существенно увеличен штат завода: если в прошлом году на работу принято более 1 тысячи человек, то в первом квартале текущего года — уже почти 1200. Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех, член Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Кроме того, переданный под управление Курганмашзавода 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге также активно включился в процесс восстановления техники для ВДВ.

«Сегодня коллектив Курганмашзавода, без преувеличения, совершает трудовой подвиг. Рабочие девятый месяц подряд выходят на 12-часовые смены шесть дней в неделю, трудятся и в праздничные дни. Как когда-то наши деды ковали победу в тылу и на фронте, так и нам сегодня выпало, не жалея ни сил, ни времени, приближать долгожданную победу своим трудом», — прокомментировал исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков.