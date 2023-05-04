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Армия и Флот

«Ростех» передал Министерству обороны новую партию БМП-3

 © rostec.ru

Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год.

Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке Курганмашзавода, специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д. В ближайшее время состоится очередная отгрузка отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса, на большей ее части заменяются основные узлы и агрегаты.

«Предприятия Ростеха вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. Курганмашзавод отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Существенно увеличен штат завода: если в прошлом году на работу принято более 1 тысячи человек, то в первом квартале текущего года — уже почти 1200. Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех, член Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Кроме того, переданный под управление Курганмашзавода 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге также активно включился в процесс восстановления техники для ВДВ.

«Сегодня коллектив Курганмашзавода, без преувеличения, совершает трудовой подвиг. Рабочие девятый месяц подряд выходят на 12-часовые смены шесть дней в неделю, трудятся и в праздничные дни. Как когда-то наши деды ковали победу в тылу и на фронте, так и нам сегодня выпало, не жалея ни сил, ни времени, приближать долгожданную победу своим трудом», — прокомментировал исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-pere...minoborony-rf-novuyu-partiyu-bmp-3/

армия, ВПК, военная техника
  • Нет аватара termometrix
    04.05.2311:01:06

    Имхо,в больших объемах надо выпускать также «Курганец», «Ракушка», «Бумеранг» и Т-14.

    Отредактировано: termometrix~11:01 04.05.23
    #1261895
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      04.05.2312:40:33

      Могу поспорить. «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» — машины на перспективу. Их еще не испытали в полной мере и не исправили все «детские болезни». Для победы нужны массовые, проверенные, ремонтопригодные, при этом относительно современные машины.

      #1261912
      • Нет аватара termometrix
        04.05.2313:32:26

        Действительно это техника будущего.Техника пригодная для полностью сетецентрических войн,сейчас российская армия ведет частично сетецентрические боевые действия,т.е испытывает отдельные элементы для конфликтов будущего.

        Но у ВПК и Минобороны было более восьми лет, чтобы устранить все недостатки и оптимизировать эксплуатацию этих машин, проверить их на полигонах во всех режимах эксплуатации.

        Не знаю,наверное, специалисты лучше нас знают, что еще нужно сделать, чтобы новейшая техника была запущена в работу.

        #1261915
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    04.05.2311:49:18

    За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год.

    По открытой статистике в 2018-2019 годах было произведено 200 БМП-3 и отремонтировано 97 БМП-3 снятых с хранения

    #1261906
    • Нет аватара termometrix
      04.05.2311:50:21

      Никто не знает точные цифры.

      По открытой статистике в 2018-2019 годах было произведено 200 БМП-3

      Получается,что произведено 200 БМП-3 за два года.

      Отредактировано: termometrix~11:55 04.05.23
      #1261907
  • Karlos Huarlos Karlos Huarlos
    04.05.2313:35:03

    На фото БМП-3 с модулем «Бережок», то есть не новая БМП, а модернизированная с хранения.

    Новая немного по другому выглядит

    Отредактировано: Karlos Huarlos~13:37 04.05.23
    #1261916
    • Нет аватара termometrix
      04.05.2314:30:28

      Да,фотография не актуальна и опубликована на сайте Ростеха, я скачал ее оттуда.

      #1261924
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