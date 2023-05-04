Пермский завод открыл новое производство комплектующих для промышленных насосов
ООО «Пермские насосы» из столицы Прикамья провело дооснащение цеха механической обработки современным оборудованием для повышения технологических возможностей производства и увеличения номенклатуры выпускаемой продукции. Общий бюджет проекта составил 90,9 млн рублей, из которых 40,4 млн рублей были предоставлены в виде льготного займа Фондом развития промышленности (ФРП) РФ, а еще 30 млн рублей — Региональным ФРП Пермского края, сообщили в пресс-службе фонда.
При поддержке ФРП пермские промышленники организовали выпуск комплектующих изделий и запасных частей для производства и ремонта горизонтальных и вертикальных промышленных центробежных секционных насосов на замену импортным. Они используются в нефтегазовой, теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности.
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