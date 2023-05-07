С начала 2022 года под ограничения попали поставки различного иностранного ПО, в том числе программные пакеты для промышленной и научной томографии.

Ранее большинство коллег использовали ПО VolumeGraphics VGSStudio, признанного лидера в данной области. Однако теперь, даже ранее купленные лицензии этой программы, перестали работать.

Компания ПРОДИС.НДТ в экстренном порядке разработала аналог данного ПО под названием TOMO SDK. ПО позволяет использовать его как конечному пользователю, так и производителю систем томографии (SDK версия). Доступны различные геометрии сканирования/реконструкции и модули анализа/визуализации.

Программное обеспечение предназначено для томографической реконструкции методом конусно-лучевой и спиральной томографии. Обладает уникальным набором функций для геометрической калибровки и корректировки томографических датасетов. ПО оптимизировано для быстрой реконструкции больших размеров данных, от 3k*3k*3k пикселей. Распространяется в формате комплекта для интеграции в сторонние ПО с поддержкой пользовательских скриптов на языке Python.

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Особенности:

Разработано в России, идет внесение в реестр отечественного ПО

Многократное превосходство по скорости реконструкции больших томографий

Учет всех калибровочных данных детектора

Полный доступ к геометрии томографии и программная коррекция отклонений

Высокопроизводительные алгоритмы подавления артефактов томографии

Объемная визуализация в реальном времени — без «тормозов» и «подвисаний»

Глубокая оптимизация под CUDA технологию

КЛКТ и спиральные схемы захвата данных

Использование формата: TIFF 8-32 бит

Поддержка отечественных операционных систем

Поддержка отечественных процессоров Эльбрус 8С

Поддержка форматов проекций и слоев с любого томографа (tif, raw, jpg и др.)

© prodis-tech.ru

Компания ПРОДИС.НДТ сейчас обладает возможностью поставки полностью импортонезавимых настольных и промышленных микротомографов. Помимо очевидного научного применения данного комплекса, он может быть широко применен для обратного инжиниринга и позволяет разрабатывать новые образцы различной продукции с использованием данных реверс инжиниринга.

Больше видеороликов по томографии здесь:

https://youtube.../@primogengrout