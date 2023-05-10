Уралвагонзавод создал специальный грузовой вагон
Уральское конструкторское бюро вагоностроения, входящее в состав Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех, разработало и поставило на производство вагон-хоппер модели 22-5223 для перевозки сухого охлажденного кокса.
Вагон-хоппер разрабатывался и был поставлен на производство в течение года. Хоппер оборудован двумя объединенными кузовами для перевозки максимально большого количества кокса за одну поездку. Обшивка кузова выполнена «плавающей» с учетом компенсации температурных расширений при перевозке горячего груза до 300 °C. Разгрузочные устройства позволяют выгружать каждый кузов отдельно. Серийное производство вагонов-хопперов осуществляется на Волчанском механическом заводе.
«На протяжении всей своей истории Уральское конструкторское бюро вагоностроения осуществляет научные исследования и разработки в создании грузового подвижного состава, ходовых частей и автосцепных устройств. В нашей работе мы опираемся на накопленный опыт и высококлассные компетенции, которыми обладает наш трудовой коллектив», — отметил генеральный директор ООО «УКБВ» Александр Баранов.
- «Уралвагонзавод» поставил Минобороны первую партию модернизированных САУ «Акация»
- Партия техники ЧТЗ отправлена в Якутию
- «Уралтрансмаш» начал поставку новых узкоколейных трамваев для Евпатории
10.05.2323:10:03