Уралвагонзавод создал специальный грузовой вагон

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Уральское конструкторское бюро вагоностроения, входящее в состав Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех, разработало и поставило на производство вагон-хоппер модели 22-5223 для перевозки сухого охлажденного кокса.

Вагон-хоппер разрабатывался и был поставлен на производство в течение года. Хоппер оборудован двумя объединенными кузовами для перевозки максимально большого количества кокса за одну поездку. Обшивка кузова выполнена «плавающей» с учетом компенсации температурных расширений при перевозке горячего груза до 300 °C. Разгрузочные устройства позволяют выгружать каждый кузов отдельно. Серийное производство вагонов-хопперов осуществляется на Волчанском механическом заводе.

«На протяжении всей своей истории Уральское конструкторское бюро вагоностроения осуществляет научные исследования и разработки в создании грузового подвижного состава, ходовых частей и автосцепных устройств. В нашей работе мы опираемся на накопленный опыт и высококлассные компетенции, которыми обладает наш трудовой коллектив», — отметил генеральный директор ООО «УКБВ» Александр Баранов.