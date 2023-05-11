На Уфимском компрессорном заводе освоено производство нового типа установок для АГНКС

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ООО «Уфимский компрессорный завод» было основано в 2011 году для производства компрессорного оборудования высокого давления, применяемого в нефтегазовой отрасли, химической промышленности.

В 2017 году между ПАО «Газпром» и ООО «Уфимский компрессорный завод» была подписана Дорожная карта проекта «Организация производства модулей компримирования природного газа Уфимского компрессорного завода в интересах ПАО «Газпром».

Главная цель проекта — поэтапная локализация производства с изготовлением модуля КПГ, полностью состоящего из отечественных комплектующих. За несколько лет завод освоил собственное производство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), а также последующее сервисное и техническое обслуживание технологического оборудования АГНКС.

В 2019 году первые серийные модули КПГ уфимского производства с поршневыми оппозитными компрессорными установками производительностью до 600 нм3/час были смонтированы в составе технологического оборудования объекта ООО «Газпром газомоторное топливо» — АГНКС-5 г. Уфа.

Через год на предприятии начался серийный выпуск модулей КПГ с данными компрессорами.

С момента завершения реализации Дорожной карты по локализации производства модулей КПГ завод изготовитель произвел и отгрузил 20 модулей КПГ для 18 объектов дочерних компаний ПАО «Газпром», а также частных инвесторов, 10 из которых полностью состоят из отечественных комплектующих с компрессорными установками собственного производства.

Для увеличения объемов выпускаемой продукции предприятие открыло вторую сборочную площадку в микрорайоне Шакша. Постепенно расширяется штат сотрудников, станочный и приборный парк.

С 2022 года оборудование для АГНКС данного производителя начало отгружаться не только на объекты в Республике Башкортостан, но и в другие регионы Российской Федерации.

В 2022 году на Уфимском компрессорном заводе разработали и изготовили на новой оппозитной базе компрессорную установку для компримирования природного газа 4ГМ2,5-3,6/6-251 производительностью до 1300 нм3/час.

Первые два модуля КПГ с данными компрессорами установлены на объекте инвестиционного ООО «Газпром газомоторное топливо» АГНКС-7 г. Уфа (Жуковский сельсовет). По результатам пусконаладочных работ на объекте подтверждена заявленная производительность компрессорного оборудования.

Успешная реализация проекта подтвердила эффективность принятых решений по локализации производства АГНКС в интересах ПАО «Газпром» на базе ООО «Уфимский компрессорный завод» в соответствии с утвержденной Дорожной картой. Достигнутые положительные результаты способствуют дальнейшему развитию технологической независимости в сфере газомоторного рынка.

Таким образом, инженеры-конструкторы Уфимского компрессорного завода доказали свои возможности разрабатывать любую концепцию автомобильной метановой газозаправочной станции.