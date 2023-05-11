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Новые заводы и цеха

На Казаньсельмаше торжественно открыли три новых производственных цеха

 © mpt.tatarstan.ru

Уникальное предприятие, расположенное в Высокогорском районе, выпускает сельскохозяйственную технику для защиты урожая. Специализируется на опрыскивателях и машинах, смешивающих растворы.

5 мая состоялось торжественное открытие новых заводских цехов. Это здание для производства электронных компонентов для опрыскивателей (512 кв.м), сварочный цех (1490 кв.м) и цех по изготовлению стеклопластиковых изделий (802 кв.м).

Буквально за год предприятие и коллектив выросли почти в два раза, появились новые модели техники, расширился склад готовой продукции.

 © mpt.tatarstan.ru
Источник: https://mpt.tatarstan.ru/index.htm/news/2194631.htm

Казань, Казаньсельмаш
  • Нет аватара nabludatel71
    11.05.2310:27:17

    Казаньсельмаш правильнее будет просклонять: на Казаньсельмаше.

    #1262142
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