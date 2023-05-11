На Казаньсельмаше торжественно открыли три новых производственных цеха

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Уникальное предприятие, расположенное в Высокогорском районе, выпускает сельскохозяйственную технику для защиты урожая. Специализируется на опрыскивателях и машинах, смешивающих растворы.

5 мая состоялось торжественное открытие новых заводских цехов. Это здание для производства электронных компонентов для опрыскивателей (512 кв.м), сварочный цех (1490 кв.м) и цех по изготовлению стеклопластиковых изделий (802 кв.м).

Буквально за год предприятие и коллектив выросли почти в два раза, появились новые модели техники, расширился склад готовой продукции.

© mpt.tatarstan.ru