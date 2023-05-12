Новое производство сухих пиломатериалов открылось в Хабаровском крае

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Еще одна лесоперерабатывающая компания Хабаровского края открыла производство сухих пиломатериалов. Предприятие сможет выпускать до 7,5 тысяч кубометров продукции в год. Достичь таких объемов компания смогла благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Организация получила заем в 19,6 миллионов рублей на льготных условиях для покупки оборудования. Открытие нового производства увеличит объем выпускаемой продукции до 8,5 тысяч кубометров ежегодно.

— За займом мы обратились, чтобы приобрести сушильный комплекс. Это дало нам возможность выйти на производство продукции с более высокой добавочной стоимостью. Мы теперь сможем принимать участие в таких региональных проектах, как «Дом дальневосточника», — рассказал Алексей Шапенков, коммерческий директор предприятия.

Сейчас решается вопрос о получении еще одного займа. На этот раз сумма составит 100 миллионов рублей. Деньги направят на модернизацию лесопильного комплекса и покупку дополнительного оборудования.