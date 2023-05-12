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Новые заводы и цеха

В Черемушках Хакасии состоялось открытие нового цеха компании «Конвейерные технологии»

 © sayan-adm.ru

11 мая в Черемушках состоялось торжественное открытие нового производственного цеха компании «Конвейерные технологии». Первый цех расположен в Майна.

На сегодняшний день «Конвейерные технологии» — одно из ведущих предприятий обрабатывающей промышленности в Республике. Саяногорский предприниматель Владимир Андреевич Потехин с помощью поддержки Фонда промышленности РХ постепенно расширяет производство своей компании, ищет новые рынки сбыта продукции и создает новые рабочие места. В республике это единственное предприятие, изготавливающее конвейерные ролики и их комплектующие.

 © sayan-adm.ru

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https://tvrts.r...ernykh-rolikov/

Источник: http://sayan-adm.ru/news/2023-god/m...ompanii-konvejernye-tehnologii.html

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Республика Хакасия, Конвейерные технологии
  • Нет аватара termometrix
    12.05.2314:37:50

    Конвейерные технологии являются важной частью автоматизации предприятий.

    #1262204
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