В Черемушках Хакасии состоялось открытие нового цеха компании «Конвейерные технологии»
11 мая в Черемушках состоялось торжественное открытие нового производственного цеха компании «Конвейерные технологии». Первый цех расположен в Майна.
На сегодняшний день «Конвейерные технологии» — одно из ведущих предприятий обрабатывающей промышленности в Республике. Саяногорский предприниматель Владимир Андреевич Потехин с помощью поддержки Фонда промышленности РХ постепенно расширяет производство своей компании, ищет новые рынки сбыта продукции и создает новые рабочие места. В республике это единственное предприятие, изготавливающее конвейерные ролики и их комплектующие.
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12.05.2314:37:50