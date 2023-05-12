В Черемушках Хакасии состоялось открытие нового цеха компании «Конвейерные технологии»

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11 мая в Черемушках состоялось торжественное открытие нового производственного цеха компании «Конвейерные технологии». Первый цех расположен в Майна.

На сегодняшний день «Конвейерные технологии» — одно из ведущих предприятий обрабатывающей промышленности в Республике. Саяногорский предприниматель Владимир Андреевич Потехин с помощью поддержки Фонда промышленности РХ постепенно расширяет производство своей компании, ищет новые рынки сбыта продукции и создает новые рабочие места. В республике это единственное предприятие, изготавливающее конвейерные ролики и их комплектующие.

© sayan-adm.ru

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