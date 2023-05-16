В ОЭЗ «Технополис Москва» готовится к открытию новый цех производства электроники

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РИАМО — 15 мая. Резиденту особой экономической зоны «Технополис Москва», компании «Цифровые технологии безопасности», предоставили разрешение на ввод в эксплуатацию производственного комплекса по выпуску печатных плат, сообщается на сайте мэра Москвы.

Большую часть четырехэтажного здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров займет цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство. В ближайшее время на предприятии приступят к монтажу оборудования и наладке технологических процессов. На производстве создадут около 200 новых рабочих мест, трудоустроиться туда смогут в том числе выпускники местных высших учебных заведений и колледжей.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, проверку объекта осуществляли специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они организовали работы и лабораторно-инструментальные исследования применяемых материалов.

На новом производстве будут делать печатные платы для того оборудования, которое используют для телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, а также светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники.

В планах выпустить первую партию продукции уже летом этого года.

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