Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В ОЭЗ «Технополис Москва» готовится к открытию новый цех производства электроники

 © avatars.mds.yandex.net

РИАМО — 15 мая. Резиденту особой экономической зоны «Технополис Москва», компании «Цифровые технологии безопасности», предоставили разрешение на ввод в эксплуатацию производственного комплекса по выпуску печатных плат, сообщается на сайте мэра Москвы.

Большую часть четырехэтажного здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров займет цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство. В ближайшее время на предприятии приступят к монтажу оборудования и наладке технологических процессов. На производстве создадут около 200 новых рабочих мест, трудоустроиться туда смогут в том числе выпускники местных высших учебных заведений и колледжей.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, проверку объекта осуществляли специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они организовали работы и лабораторно-инструментальные исследования применяемых материалов.

На новом производстве будут делать печатные платы для того оборудования, которое используют для телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, а также светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники.

В планах выпустить первую партию продукции уже летом этого года.

https://riamo.r...lya-elektroniki

Источник: https://www.mos.ru/news/item/123681073/

Москва, Технополис Москва, электроника
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    16.05.2310:45:28

    Когда откроется, тогда и новость должна быть.

    #1262362
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      16.05.2311:06:04

      Новость интересная, поэтому не удалил.

      #1262364
    • Аlex М Аlex М
      16.05.2311:47:27

      Всё же, это новость не уровня «база на Марсе», поэтому нет сомнений что всё будет завершено, следовательно можно чуть поспешить с анонсом

      Отредактировано: Аlex М~13:32 16.05.23
      #1262369
    • Нет аватара termometrix
      16.05.2311:48:21

      Завод введен в эксплуатацию, только не вышел на проектные производственные показатели, ведутся пуско-наладочные работы, поэтапный запуск.

      #1262370
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,