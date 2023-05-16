В ОЭЗ «Технополис Москва» готовится к открытию новый цех производства электроники
РИАМО — 15 мая. Резиденту особой экономической зоны «Технополис Москва», компании «Цифровые технологии безопасности», предоставили разрешение на ввод в эксплуатацию производственного комплекса по выпуску печатных плат, сообщается на сайте мэра Москвы.
Большую часть четырехэтажного здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров займет цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство. В ближайшее время на предприятии приступят к монтажу оборудования и наладке технологических процессов. На производстве создадут около 200 новых рабочих мест, трудоустроиться туда смогут в том числе выпускники местных высших учебных заведений и колледжей.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, проверку объекта осуществляли специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они организовали работы и лабораторно-инструментальные исследования применяемых материалов.
На новом производстве будут делать печатные платы для того оборудования, которое используют для телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, а также светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники.
В планах выпустить первую партию продукции уже летом этого года.
- Российские учёные создали высокочувствительный портативный «электронный нос»
- «Фотоэксперт» открыл новую типографию в Печатниках
- «Ситиматикс» выпустила решения для интеллектуальной видеоаналитики на транспорте
16.05.2310:45:28
16.05.2311:06:04
16.05.2311:47:27
16.05.2311:48:21