В Ростовской области началось строительство завода по переработке льна

В Азовском районе Ростовской области стартовало строительство завода по переработке льна ООО «АСВА» (на 50% принадлежит АО «Астон»). Инвестиции в проект оцениваются в 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В рамках проекта будет построен завод с полным производственным циклом, ёмкостями для единовременного хранения до 30 тыс. тонн льна и 7 тыс. тонн льняного масла, а также со складом для напольного хранения жмыха на 5 тыс. тонн. Кроме того, в планах — запуск цеха рафинации производственной мощностью до 100 тонн в сутки и строительство железной дороги протяжённостью 2,8 км.

Ожидается, что производственная мощность завода составит 148,5 тыс. тонн в год. ООО «АСВА» будет выпускать 53,5 тыс. тонн льняного прессового масла и 90 тыс. тонн льняного жмыха. Большую часть продукции планируется поставлять на экспорт.

«Хочется отметить, что масложировая отрасль только за прошлый год экспортировала на $1,4 млрд продукции, и её доля постоянно растёт. Основная задача региона — это переработка и продажа переработанной продукции», — заявил на церемонии первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Уточняется, что компания начала работать на арендованных мощностях, теперь же приступает к строительству собственного завода. Основные строительные работы завершатся к началу 2024 года.