Алтайская компания «СиСорт» начала поставки фотосепараторов в Турцию

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продажам собственных фотосепараторов — начала поставки этого оборудования в Турцию. Первый проданный в эту страну аппарат уже установлен на сортировке пластика. «СиСорт» планирует поставлять в Турцию порядка 15 фотосепараторов в год.

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«Наша компания начинает поставки фотосепараторов на рынок Турции. Мы подписали договор с предприятием „Sortecha“, которое выступит нашим дилером на территории страны. Предприятие занимается производством линий для вторичной переработки пластика. У компании есть оборудование, которое моет, измельчает пластик, а вот собственных фотосепараторов для сортировки сырья по цветам и типам нет. Компания приобрела наш аппарат для себя, а также будет предлагать наше оборудование своим клиентам и партнерам», — рассказал руководитель отдела внешнеэкономической деятельности «СиСорт» Александр Старков.

Компания «СиСорт» поставляет оборудование во все регионы России и в 28 стран мира. До недавнего времени одним из основных экспортных рынков для предприятия был Евросоюз. Поставки туда продолжаются до сих пор, однако экспортный вектор сместился в сторону Турции, Индии, Вьетнама и ряда других стран.

«Турция интересна нам как „сильный“ рынок по объёму продаж фотосепараторов. Показатели сопоставимы с показателями в России. Согласно данным таможенной статистики, в Турцию в год ввозится порядка 200 таких аппаратов. Планируется, что мы будем поставлять в эту страну порядка 15 фотосепараторов в год», — отметил Старков.

Аппараты «СиСорт» могут быть востребованы в Турции для очистки от ненужных и опасных примесей зерновых, бобовых и орехов, а также для сортировки пластика.

Переговоры «СиСорт» и компании «Sortecha» начались в прошлом году. В ноябре руководитель турецкого предприятия прилетал в Барнаул, он посмотрел фотосепараторы в деле, высоко оценил организацию производства оборудования, которое будет теперь продавать. В конце мая специалисты «СиСорт» вылетают в Турцию, чтобы на месте обучить нового дилера тонкостям сортировки различных продуктов и показать возможности оборудования заинтересовавшимся турецким предприятиям.

«Мы не будем ограничиваться одним дилером в Турции. У нас есть договоренность о сотрудничестве с еще одной компанией, которая производит линии по переработке пищевой продукции и продает на рынке Турции порядка трети всех поставляемых туда фотосепараторов. Планируется, что предприятие будет предлагать наше оборудование нарядут с европрейским, мы уверены, что в результате сравнения многие клиенты предпочтут фотосепараторы „СиСорт“. Руководитель этой компании прилетает в Барнаул летом — мы познакомим его с особенностями нашего производства, проведем для него тестовые сортировки», — рассказал Старков.

Кроме того, компания готовится начать поставки в Индию и Вьетнам. Летом в Барнаул прилетят потенциальные дилеры, которые будут представлять интересы «СиСорт» на территории своих стран.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры).