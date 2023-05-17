Атоммаш отгрузил опорное и упорное кольца для АЭС «Куданкулам»

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Производственная площадка «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) отгрузил упорное и опорное кольца для энергоблока № 5 строящейся в Индии АЭС «Куданкулам».

Изделия представляют собой точёные кольца с прорезями, которые предназначены для закрепления атомного реактора в центральной части и сверху, защищают от вертикальных, горизонтальных динамических нагрузок, сейсмического воздействия. Вес одного изделия — около 20 тонн, диаметр — более 5 метров.Впервые на автотранспорте отправили сразу два изделия. Сначала оборудование доставят до порта Санкт-Петербурга, а затем водным транспортом в Индию.

Для справки:

Реактор — изделие первого класса безопасности, представляющий собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри реактора размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху корпус герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты, патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля.