Двигатель ВК-650 В успешно завершил инженерные и автономные испытания

Двигатель ВК-650 В успешно прошёл инженерные испытания. Автономные испытания узлов силовой установки проводились совместно с ЦИАМ им. П.И. Баранова. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует до конца года изготовить десять опытных экземпляров двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Фото: Ростех © mashnews.ru

Отмечается, что четыре двигателя из десяти задействуют в лётных испытаниях в составе вертолёта «Ансат». А в 2024 году силовая установка должна пройти сертификацию.

«Новый двигатель превзойдёт по характеристикам западные образцы. Например, по сравнению с иностранными аналогами ВК-650 В будет обладать большей взлётной мощностью и лучшими удельными характеристиками», — заявил директор программы ВК-650 предприятия «ОДК-Климов» Евгений Проданов, чьи слова приводятся в сообщении.

Подчёркивается, что двигатель с минимальными доработками можно будет использовать в составе различных БПЛА. Также специалисты прорабатывают вопрос о применении силовой установки на самолёте Як-152. Кроме того, потенциальная область применения ВК-650В — вертолёты иностранного производства.

Ранее сообщалось, что полноразмерный макет двигателя представлен на выставке HeliRussia-2023, которая проходит с 18 по 20 мая в московском МВЦ «Крокус Экспо».