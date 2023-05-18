«Руспласт» в два раза увеличил мощности завода по выпуску компаундов в Москве

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Компания «Руспласт» (г. Москва, входит в «МАС Групп») с целью удовлетворения растущего спроса на полимеры в России, а также импортозамещения зарубежных марок значительно увеличивает производство компаундов полимеров. В результате инвестиции мощность завода в Ногинске была увеличена в 2 раза — до 35 тыс. т/год, а также создано 60 новых рабочих мест.

Расширение позволит компании увеличить скорости выполнения заказов, а также разнообразить ассортимент продукции и улучшить точность исполнения рецептуры за счет сохранения режимов в оборудовании. В свою очередь, клиентам будет предложена более гибкая ценовая политика благодаря экономии на объеме и оптимизации производственных процессов.

«Импортозамещение для нас — ежедневная работа, и мы делаем ее успешно. Сегодня мы производим более 150 уникальных номенклатур в квартал и при разработке активно и успешно работаем с научными организациями. Кроме этого, уделяется много внимания сквозной автоматизации процессов, от растарки сырья до отгрузки клиенту. Поэтому уверенно смотрим в будущее, так как производство диверсифицировано. Мы готовы продолжать инвестировать в развитие своего производства, чтобы обеспечить своим клиентам высокое качество продукции и лучшие условия сотрудничества», — с оптимизмом добавляет Максим Старцев.

Компания испытывает потребность в новых кадрах как квалифицированных, так и молодых, желающих развиваться, и активно привлекает вузы и ссузы для стажировки и обучения молодых специалистов.

По итогам 2022 года компания «Руспласт» поднялась с 4-го на 2-е место в рейтинге Plastinfo на российском рынке и стран ЕАЭС.

«Руспласт» была основана в 2000 году. Тогда основными направлениями были поставка и продажа конструкционных пластиков, каучуков, смол, термоэластопластов и других полимерных материалов напрямую от ведущих мировых производителей.

В 2018 году «Руспласт» открыл свое производство ТЭП и компаундов, которое работает исключительно на европейском оборудовании. Первые четыре производственных линии имели диапазон производительности до 2500 кг/ч и суммарную мощность 15 тыс. т готового сырья в год.

Сегодня «Руспласт» производит компаунды термоэластопластов (ТЭП) под маркой Masflex, термопластичный эластомер (ТПВ) Masflex, функциональные полимерные добавки (ФПД) марки Masbatch, безгалогенные композиции (БГ) Masflex, а также барьерные и полипропиленовые (ПП) компаунды Mascon для 28 промышленных отраслей.

Для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции и соответствия мировым стандартам, компанией внедрена и поддерживается система менеджмента качества, удовлетворяющая требованиям ISO 9001:2015.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/u7_1hxevHDY

Видео — https://rusplast.com/company/