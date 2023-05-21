«РИВС» выводит на рынок флотомашину на 200 кубометров

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АО НПО «РИВС» выводит на российский рынок первую отечественную флотомашину объёмом 200 кубометров — РИФ-200.

В мае 2023 объединение произвело контрольную сборку флотомашины, оснащённую системами автоматизации и машинным зрением, и поставило её на промышленные испытания на площадке обогатительной фабрики Учалинского ГОКа (УГМК).

«Импортные большеобъёмные флотомашины (объёмом до 500 кубометров) используются давно, но отечественных аналогов объёмом более 100 кубометров никто не делал. РИФ-200 — не продукт реверс-инжиниринга, а оригинальная, полностью отечественная разработка. Это подтвердил Минпромторг РФ, выдавший в мае 2023 года соответствующее заключение о российском происхождении всей линейки обогатительного оборудования НПО „РИВС“», — отмечают в компании.

АО «НПО «РИВС» (Санкт-Петербург) — российская производственно-инжиниринговая компания, разрабатывающая комплексные решения для обогатительных и металлургических предприятий от разработки технологии до проектирования и оснащения оборудованием.