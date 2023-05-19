Великолукское предприятие начало производство пластиката в форме гранул

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Великолукское предприятие запустило новую линию по производству пластиката. Раньше его ввозили из-за рубежа, теперь выпускают на собственных площадках. Причем материалы, сырьё и компоненты безопасны и экологичны. Великолукский завод выпускает пластикат в форме гранул. Продукция необходима для изготовления кабеля. Например, расплавленная гранула может стать его оболочкой.

«Порядка 85% нашей готовой продукции уходит на кабельные заводы. Также мы делаем спецзаказы для строительной и дорожной сферы. То есть на сегодняшний день у нас создана научная база, с которой мы работаем и разрабатываем то, что нужно нашему потребителю», — Игорь Филатов, зам. гендиректора по производству ООО «Эко Компаунд Групп».

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