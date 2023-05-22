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Производство

Россия нарастила производство крупнотоннажных полимеров

За три года производство крупнотоннажных полимеров в России выросло на 25% и достигло 7,4 млн тонн. Правительство РФ считает, что выпуск полимеров будет расти и дальше. Об этом заявил вице-премьер РФ, передаёт пресс-служба кабмина.

производство крупнотоннажных полимеровпроизводство крупнотоннажных полимеров © mashnews.ru

Правительство РФ утвердило актуализированную дорожную карту развития нефтегазохимического комплекса. В соответствии с ней Россия к 2025 году увеличит производство крупнотоннажных полимеров на 34%.

Обновлённой дорожной картой предусмотрено:

  1. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
  2. Локализация оборудования.
  3. Развитие нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.
  4. Подготовка специалистов и др.

«Утверждены целевые показатели дорожной карты — это увеличение производства крупнотоннажных полимеров на 34% к 2025 году» — пресс-служба кабмина.

России удалось отойти от зависимости от импорта в этом сегменте. Но важнейшей задачей остаётся импортозамещение предметов, оборудования и товаров народного потребления из пластика.
Источник: https://mashnews.ru/rossiya-narasti...vo-krupnotonnazhnyix-polimerov.html

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