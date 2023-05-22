Россия нарастила производство крупнотоннажных полимеров
За три года производство крупнотоннажных полимеров в России выросло на 25% и достигло 7,4 млн тонн. Правительство РФ считает, что выпуск полимеров будет расти и дальше. Об этом заявил вице-премьер РФ, передаёт пресс-служба кабмина.
производство крупнотоннажных полимеров © mashnews.ru
Правительство РФ утвердило актуализированную дорожную карту развития нефтегазохимического комплекса. В соответствии с ней Россия к 2025 году увеличит производство крупнотоннажных полимеров на 34%.
Обновлённой дорожной картой предусмотрено:
- Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
- Локализация оборудования.
- Развитие нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.
- Подготовка специалистов и др.
«Утверждены целевые показатели дорожной карты — это увеличение производства крупнотоннажных полимеров на 34% к 2025 году» — пресс-служба кабмина.
России удалось отойти от зависимости от импорта в этом сегменте. Но важнейшей задачей остаётся импортозамещение предметов, оборудования и товаров народного потребления из пластика.
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