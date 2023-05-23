РТИ-Компонент запустил производство резиновых смесей для автокомпонентов

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В Набережных Челнах начало работу новое производство резиновых смесей компании «РТИ-Компонент» (входит в ГК «Ростар»). Инвестиции в проект составили 200 млн рублей, из них 70 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным ФРП, около 40% российского рынка резинотехнических изделий для грузовиков занимает зарубежная продукция. Ожидается, что запуск нового производства снизит эту долю минимум на 5%.

Резиновые смеси используются в изготовлении запасных частей для грузовых автомобилей и прицепной техники. Основной заказчик продукции предприятия «РТИ-Компонент» — ПАО «КАМАЗ». Новые линии позволят наладить выпуск резиновых смесей и полотна.

Уточняется, что данная продукция используется в производстве амортизаторов, защитных чехлов, резинокордных оболочек, виброизолирующих, уплотнительных и других комплектующих для автомобилей. Предполагаемый объем производства составит одну тысячу тонн продукции в год, на предприятии будет создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

«Возможность модифицировать характеристики продукта и адаптировать его под высокие требования автопроизводителей позволит повысить конкурентные преимущества компании перед иностранными производителями автокомпонентов», — приводятся в сообщении слова директора компании Андрея Абдуллина.

https://abnews....ezinovyh-smesej

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