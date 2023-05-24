В России заработал новый комбикормовый завод
Комбикормовый завод агрохолдинга «ОСП Агро» начал работу в Озёрах Московской области.
Завод оснащён современным российским оборудованием. В предприятие вложено порядка 210 млн рублей. Мощность завода — 50 тонн в смену.
Команда холдинга «ОСП Агро» провела глубокую модернизацию, чтобы выпускать молочную и овощную продукцию самого высокого качества. Оборудование для доения и содержания коров, тракторный парк, овощехранилища — всё самое современное и продвинутое.
Сйчас на разной стадии реализации в Подмосковье находятся ещё 27 проектов, из них 11 — с запуском в этом году.
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