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Медучреждения

Клиника с центром хирургии и диагностики открылась в Петербурге

 © aif-s3.aif.ru

Мощность клиники рассчитана на прием не менее чем 7 тыс. пациентов в месяц. Спрос на качественную медицинскую помощь в этой части города на Неве крайне высок. В том числе, и среди жителей новых микрорайонов на Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте, в Кудрово.

 © static1-repo.aif.ru

Новая клиника работает в семейном формате: здесь ждут как взрослых пациентов, так и детей. Медицинский центр оснащен экспресс-лабораторией, отделением физиотерапии, диагностическим и хирургическими центрами. Акцент здесь делают на малотравматичных операционных методах: электрохирургии, операциях лазером и холодной плазмой. Для пациентов, проходящих хирургическое лечение, на базе клиники работает стационар с комфортными палатами.

Пациентам доступны УЗИ, рентген, эндоскопические обследования желудочно-кишечного тракта и не только.
Источник: https://spb.aif.ru/city/klinika_s_c...las_v_nevskom_rayone?erid=LjN8KRBYZ

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Санкт-Петербург
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