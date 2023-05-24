На ПСЗ «Янтарь» заложили аварийно-спасательное судно «Анадырь»

24 мая на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (ПСЗ «Янтарь», входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония закладки многофункционального аварийно-спасательного судна (АСС) проекта MPSV06М «Анадырь». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

© mashnews.ru

Генеральный директор завода и почётные гости прикрепили закладную доску к днищевой секции АСС «Анадырь».

Новый заказ строится для Морской спасательной службы Федерального агентства речного и морского транспорта (заказчик — ФКУ «Дирекция государственного заказчика программы развития морского транспорта»). Ожидается, что «Анадырь» построят до конца 2024 года.

Новое судно станет вторым в серии, созданным по модернизированному проекту.

Головное судно проекта MPSV06М («Певек») заложили в марте 2022 года. Как отметили в пресс-службе «Янтаря», в случае успешного выполнения госконтракта завод планирует строительство ещё четырёх подобных судов, но уже для других заказчиков.

Также предприятие намерено в ближайшие годы увеличить производственные мощности для самостоятельного выполнения всех необходимых корпусных работ для проекта MPSV06М.

Ранее сообщалось, что ПСЗ «Янтарь» стал победителем открытого конкурса на строительство многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса проекта MPSV06М мощностью 7 МВт. Контракт подписан 29 ноября.

СПРАВКА:

Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06М — это дизель-электрическое судно-ледокол класса Icebreaker6 неограниченного района плавания с ледокольным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью. Длина судна — 86 м, ширина — 19,1 м, высота борта — 8,5 м, водоизмещение — около 5 тыс. т, скорость — 15 узлов.

Многофункциональные аварийно-спасательные суда предназначены для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства, оказания техподдержки и помощи, а также для поиска, спасения, эвакуации и размещения людей. У судов модернизированного проекта увеличена грузоподъёмность грузового крана и усилена комплектация для работы в штормовых условиях.