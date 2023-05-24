В России разработана интероперабельная суперкомпьютерная платформа для ускорения импортозамещения

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Интероперабельная серверная платформа «РСК Торнадо» предназначена для того, чтобы использовать различные типы микропроцессорных архитектур в одном монтажном шкафу (до 104 серверов в стойке), в том числе на базе российских процессоров «Эльбрус», что позволит ускорить темпы импортозамещения в области высокопроизводительных вычислительных систем, решений для центров обработки данных (ЦОД) и систем хранения данных. Унифицированная интероперабельная суперкомпьютерная платформа предназначена для решения самого широкого круга задач, включающих обработку больших данных, высокопроизводительные вычисления и применение технологий искусственного интеллекта.

Полный цикл разработки и создания вычислительных комплексов на ее основе осуществляется на территории России. Работы выполняются в рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с целью реализации подпрограммы «Развитие производства вычислительной техники», входящей в состав государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

«Последние несколько лет мы наблюдаем существенное развитие различных архитектур, которые разрабатываются специально для решения конкретных алгоритмов. Мы эту тенденцию заметили несколько лет назад и попытались разработать универсальную платформу, которая сможет достаточно эффективно интегрировать в себя новые подходы и решения. Эта разработка позволила нам быстро реагировать на турбулентный технологический ландшафт», — рассказал Егор Дружинин.

Помимо вычислительных узлов, отечественные процессоры «Эльбрус» используются и в отказоустойчивых системах хранения данных, производимых РСК. Применение жидкостного охлаждения, запатентованной разработки РСК, позволяет российским суперкомпьютерам и системам хранения данных занимать лидирующие места в мире по показателям энергоэффективности, производительности и компактности. Например, четыре системы производства РСК являются единственными представителями России в мировом рейтинге IO500 самых высокопроизводительных СХД.

Программное обеспечение для интероперабельной платформы также разработано в России. Комплекс «РСК БазИС» успешно используется для управления суперкомпьютерными центрами коллективного пользования в научных и образовательных учреждениях, а также в промышленности.

«Задача нашей программной платформы — объединение независимых высокопроизводительных вычислительных и облачных центров для того, чтобы предоставить единую „точку удаленного доступа“ для конечного пользователя, которому требуются вычисления на суперкомпьютере», — отметил директор по развитию бизнеса РСК Павел Лавренко.

В настоящее время система «РСК БазИС» используется для «оркестрации» вычислительных мощностей Межведомственного суперкомпьютерного центра (МСЦ) РАН, Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбГУ) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Все три суперкомпьютерных Центра коллективного пользования были объединены в единую инфраструктуру высокопроизводительных вычислений, что позволило более эффективно оптимизировать вычислительные ресурсы.