Для Ярославова дворища в Великом Новгороде построили плавучий причал
Напротив Ярославова дворища в Великом Новгороде устанавили новый плавучий причал, откуда можно будет уехать водным путём во Взвад. Уже 26 мая с нового причала можно будет сесть на скоростное судно «Восход» и отправиться в первый рейс водного маршрута, возрождённого спустя 30 лет.
На причале предусмотрена удобная зона ожидания и отдыха. Сейчас завершаются работы по внутреннему обустройству.
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25.05.2320:43:48