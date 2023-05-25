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Судостроение и судоходство

Для Ярославова дворища в Великом Новгороде построили плавучий причал

Напротив Ярославова дворища в Великом Новгороде устанавили новый плавучий причал, откуда можно будет уехать водным путём во Взвад. Уже 26 мая с нового причала можно будет сесть на скоростное судно «Восход» и отправиться в первый рейс водного маршрута, возрождённого спустя 30 лет.

 © gazetanovgorod.ru

На причале предусмотрена удобная зона ожидания и отдыха. Сейчас завершаются работы по внутреннему обустройству.
Источник: https://gazetanovgorod.ru/novosti/v...lya-posadki-na-vodnyj-marshrut.html

Великий Новгород, причал
  • Нет аватара Лексур
    25.05.2320:43:48

    Не знал, что «Восходы» ещё живы, хорошие спк были.

    #1262953
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