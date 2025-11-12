MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 41
Katamaran Судостроение и судоходство

Завершено строительство серии из 13-ти плавучих причалов проекта №ПБФ5056.24/ПП

Под руководством Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за строительством серии из 13-ти плавучих причалов проекта №ПБФ5056.24/ПП. Назначение причалов — швартовка судов, посадка и высадка пассажиров.

© rfclass.ru

Характеристики:

габаритная длина, м — 20,02;

ширина габаритная, м — 5,02;

высота борта на миделе, м — 2,0;

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rfclass.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт