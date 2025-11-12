Завершено строительство серии из 13-ти плавучих причалов проекта №ПБФ5056.24/ПП
Под руководством Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за строительством серии из 13-ти плавучих причалов проекта №ПБФ5056.24/ПП. Назначение причалов — швартовка судов, посадка и высадка пассажиров.
Характеристики:
габаритная длина, м — 20,02;
ширина габаритная, м — 5,02;
высота борта на миделе, м — 2,0;
