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Судостроение и судоходство

В республике Коми в сельское поселение Намск прибыл новый наплавной понтонный мост

В республике Коми в сельское поселение Намск Корткеросского района прибыл новый наплавной понтонный мост.

 © bnkomi.ru

Мост в длину около 80 метров, у него есть и проезжая, и пешеходная части. Он состоит из двух секций, посередине оборудован специальным проходом в четыре метра, который позволяет пропускать лодки, лед, шугу и поваленные деревья.

 © bnkomi.ru
Источник: https://www.bnkomi.ru/data/news/158...m_source=yxnews&utm_medium=desktop/

Коми, наплавной мост
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