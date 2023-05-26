В республике Коми в сельское поселение Намск прибыл новый наплавной понтонный мост

В республике Коми в сельское поселение Намск Корткеросского района прибыл новый наплавной понтонный мост.

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Мост в длину около 80 метров, у него есть и проезжая, и пешеходная части. Он состоит из двух секций, посередине оборудован специальным проходом в четыре метра, который позволяет пропускать лодки, лед, шугу и поваленные деревья.

© bnkomi.ru