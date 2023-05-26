«Силовые машины» внедрили технологию покрытия лопаток горячего тракта газовых турбин

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«Силовые машины» ввели в опытно-промышленную эксплуатацию новый производственный участок газотермического напыления теплозащитных покрытий на рабочие и направляющие лопатки газовых турбин.

Специалисты «Силовых машин» на основе отечественного опыта авиационного газотурбостроения совместно с российскими разработчиками внедрили технологию покрытия турбинных лопаток энергетических газовых турбин.

Новый производственный участок, организованный на Производстве турбинных лопаток, укомплектован современными автоматизированными установками высокоскоростного напыления и вакуумными печами.Технология нанесения покрытий на турбинные лопатки выполняется в несколько этапов и наносится в несколько слоев. Оно обеспечивает защиту деталей газовой турбины от эрозионного износа и высокотемпературной коррозии, позволяет обеспечить требуемый ресурс их эксплуатации.

«Силовые машины» создают мощности для выпуска восьми газовых турбин в год. На эти объемы компания намерена выйти с 2025 года. Также компания обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей.

В изготовлении газовых турбин задействованы три производственные площадки Ленинградского Металлического завода, более 1650 единиц технологического оборудования. Продолжается дооснащение производства оборудованием, необходимым для организации полного производственного цикла газовых турбин. Над проектом работают более 150 конструкторов и технологов специального конструкторского бюро газовых турбин, свыше 1400 производственных специалистов.