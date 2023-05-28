Глаза разведки: Россия запустила важный спутник

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В субботу с космодрома Восточный был осуществлён успешный пуск ракеты, которая вывела на орбиту долгожданный и очень нужный стране спутник «Кондор-ФКА». Он позволит нам в любое время суток и при любой погоде разглядеть на поверхности Земли такие детали, которые раньше были недоступны. О возможностях аппарата, о новой космической гонке, а также о спасении недели расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.