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Великоросс 03 ноября 2024, 18:30 Видеоблог

«Воздушный тяжеловес» возрождается — испытан самый сложный компонент

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Крупнейший военно-транспортный самолёт России Ан-124-100 «Руслан» посетил ЮАР с неназванной миссией, ранее такой же российский борт был замечен в Тегеране, а в целом эта уникальная машина последнее время всё активнее задействуется в решении важных задач. На прошлой неделе стало известно об успешных испытаниях демонстратора российского двигателя ПД-35, который создаётся для нового воздушного грузовика, так необходимого нашей стране. Подробности об этом, других технологических достижениях, а также очередную историю спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

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Время вперед
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.11.2419:28:33

    «Руслан» неправомерно называть «украинским». Это советский самолёт.

    #1291735
    • Нет аватара termometrix
      03.11.2419:31:44

      Совершенно верно.Как и советский самолет,непревзойденный рекордсмен мира-Ан-225 «Мечта».

      Отредактировано: termometrix~23:12 03.11.24
      #1291736
    • rvk rvk
      03.11.2422:37:30

         

      #1291742
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