Крупнейший военно-транспортный самолёт России Ан-124-100 «Руслан» посетил ЮАР с неназванной миссией, ранее такой же российский борт был замечен в Тегеране, а в целом эта уникальная машина последнее время всё активнее задействуется в решении важных задач. На прошлой неделе стало известно об успешных испытаниях демонстратора российского двигателя ПД-35, который создаётся для нового воздушного грузовика, так необходимого нашей стране. Подробности об этом, других технологических достижениях, а также очередную историю спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

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