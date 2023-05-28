Шесть лет назад МС-21 совершил свой первый полет

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А ведь кажется это было так давно! Но оказывается первый МС-21 совершил свой первый полет ровно 6 лет назад: 28 мая 2017 года. Тогда экипаж в составе Героя России Олега Олеговича Кононенко и Героя России Романа Петровича Таскаева подняли в воздух будущий флагман российской гражданской авиации — самолет МС-21✈️

С тех пор созданы шесть опытных образцов, которые провели сотни часов в воздухе и успешно выполнили десятки сложнейших испытаний. На самом деле шесть лет между первым полетом лайнера и его серийным производством — не такой уж и большой срок, особенно если учесть, что самолет создавался не на базе какой-то модели, а совершенно с нуля.

Но, хотя 6 лет это действительно не такой уж большой срок, но, конечно, самолет давно был бы уже серийным, если бы Запад действовал честно, и не ставил палки в колеса, боясь конкуренции, понимая что Россия создала объективно лучший в мире лайнер в своем классе. Но мы преодолели все трудности, хотя это и задержало начало серийного производства лайнеров. Впрочем, нет худа без добра: несмотря на все трудности, МС-21 обрел отечественные крыло и двигатель, на подходе и другие российские агрегаты.

Лайнер получил сертификат типа, то есть его разработка официально завершена.