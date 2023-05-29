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Модернизация

На «НЕФАЗе» заработал новый центр с ЧПУ

Новый центр с числовым программным управлением для обработки фанеры запущен на «НЕФАЗе» — он имеет программно-управляемую загрузку заготовки и требует минимальных затрат труда при ее зажиме, подаче и разгрузке.

 © www.vestikamaza.ru

При помощи нового комплекса нефазовцы планируют обрабатывать детали для автобусов, вахтовых автомобилей и прицепной техники, поскольку размер рабочей зоны стола позволяет работать с крупногабаритными заготовками.

Станок был куплен с прицелом на выпуск 3 тыс. пассажирских автобусов в год — такую цель материнская компания поставила перед «НЕФАЗом» и теперь последовательно обеспечивает производство соответствующим инструментарием. Новый центр установлен на участке ремонта зданий и сооружений № 10.

НЕФАЗ:

Автомобилестроительная компания, входящая в группу предприятий «КАМАЗ» и являющаяся крупнейшим российским производителем спецнадстроек на шасси автомобиля КАМАЗ. В декабре 2000 года заводом был представлен первый автобус городского типа «НЕФАЗ-5299». Расположен завод в городе Нефтекамск.
Источник: https://www.vestikamaza.ru/posts/na...faze_zarabotal_novyj_czentr_s_chpu/

инновации, обработка, детали, автобусы и автомобили, Нефтекамск
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