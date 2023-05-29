Московский НПЗ с 2023 года начал применять новый катализатор производства «Газпром нефти» на комплексе каталитического крекинга.

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Качество собственного катализатора позволяет повысить эффективность переработки и дает возможность извлекать из нефти больший объем востребованной рынком продукции.

Благодаря новому катализатору Московский НПЗ сможет увеличить объем производства бензина. Загрузка первой партии катализатора произведена на установке каталитического крекинга Московского НПЗ, а полный переход на новый катализатор «Газпром нефти» будет произведен в течение года.

«Московский НПЗ постоянно повышает производственную эффективность и качество выпускаемой продукции. С помощью катализаторов нефтеперерабатывающие заводы могут регулировать выпуск различных видов топлива в зависимости от требований рынка. Новая марка катализатора „Газпром нефти“ позволила увеличить эффективность производства бензина. Переход осуществляется без остановки производства, что обеспечивает дополнительную надежность в поставках бензина на топливный рынок» — генеральный директор Московского НПЗ.