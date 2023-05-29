Российская сборная завоевала 8 золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

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Российская школьная сборная получила восемь золотых медалей на 23-й Азиатской физической олимпиаде (APhO), которая прошла в Монголии. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Всего за награды соревнования боролись 240 школьников из более чем 30 стран Азии. По итогам Азиатской физической олимпиады будут определены пять школьников, которые выступят на Международной физической олимпиаде (IPhO-2023) с 10 по 17 июля в Токио.

Азиатская физическая олимпиада — ежегодное соревнование для школьников по физике. В 2022 году российские школьники, которые принимали в ней участие, завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Источник: ТАСС.