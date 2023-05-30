Во Владивостоке запущен завод по переработке изношенных шин в резиновую крошку

Город Владивосток славится своим товарооборотом, в том числе и оборотом шин. Через порт Владивостока в страну регулярно ввозится сотни тонн новых покрышек. Изношенные покрышки распространяются по всей России. После того, как мы посетили это место, у нас сложилось ощущение, как будто они все там и остаются.

Огромные свалки изношенных шин по всему городу, в лесах и во дворах. Понятно, почему Администрация Владивостока пытается решить этот вопрос.

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Проблемы на производстве.

Начнём с того что эта была самая сложная поставка для нашей компании, согласование договора выпало на конец ноября 2020 ковидного года. Запуск завода произошел 16 апреля 2023 г. Оборудование приобреталось через лизинговую компанию, которая никак не хотела согласовать для нас платежи, удобные для производства. Обычно, мы просим 50 процентов предоплаты и остальную сумму уже в конце поставки. Вместо этого лизинговая компания раскидала оплату на четыре платежа по 25 процентов, то есть собираем часть, сдаём, получаем следующую часть средств и продолжаем производство.

На конец 2020 года такой порядок оплаты был в принципе приемлемым, да и из-за ковида не особо много было заказов на оборудование. В общем договор был подписан, а производство начато.

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Начался 2021 год; вроде ничего не предвещало беды, как вдруг резко подскачила цена на сталь. Я думаю что те, кто связан с призводством помнит этот период, когда цены на сталь взлетели на 100%.

Для чего мы берём 50% предоплаты? Для того чтобы закупить всю необходимую нам для производства сталь. Данный завод по переработке шин, что на фото выше, состоит из 25 тонн дорогостоящей износостойкой стали. После предоплаты мы вкладываем в производство часть своих средств и последнюю оплату получаем уже за произведенные работы, а срок производства оборудования занимает 60-80 рабочих дней.

Когда из-за роста и удорожания сырья на нашем предприятии закончились деньги, начались проблемы с работниками и главным инженером, который в свою очередь из-за проблем с деньгами, невидя выхода из ситуации пытался саботировать производство и вступил в сговор с нашими конкурентами, рассказывая им всю информацию с производства.

Конкуренты тоже не сидели сложа руки. В мае 2021 года к нам прилетел судебный иск на 10 миллионов рублей о дескридитации какой-то их деловой репутации. Мы понимали, что этот иск выдуманный, всего лишь их очередной ход, чтобы перекрыть нам поток новых клиентов, так как мало кто будет заказывать дорогостоящее оборудование у компании, которая несёт судебные тяжбы.

«Они пытались похоронить нас, но они не знали что мы семена» — данная ситуация только сделала нас сильнее! Иск мы вскоре выиграли, попрощались с предателем инженером и набрали новую сильную команду.

Тестирование оборудование и отправка.

Весь 2021 год мы производили обрудование в очень сложных условиях, в итоге оборудование было произведено и собрано в цеху для проведения тестовых испытаний. На испытания к нам прилетел сам заказчик и представитель лизинговой компании, чтоб своими глазами увидеть произведенное оборудование.

У нас так принято, мы всегда приглашаем заказчика на тестовые испытания оборудования, где он имеет возможность не только проверить оборудование в работе, но и досканально изучить качество его сборки. Покраска оборудования происходит после тестовых испытаний и подписания актов осмотра.

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Завод был аттестован, в конце октября 2021 года мы подписали акт осмотра оборудования и в нашем цеху начались работы по демонтажу оборудования, подготовке его к покраске и отправке заказчику.

Для отправки нам была необходима 16 метровая фура объёмом 125м2, так как суммарный вес оборудования составляет 25 тонн и оно довольно массивное. Если кто из транспортников читает данную статью, то понимает, что такую фуру найти в направлении Новокузнецк — Владивосток очень сложно. Да и грузить и крепить оборудование нужно тщательно так как ехать ему 5000 км.

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Запуск и монтаж оборудования для переработки шин.

Проведение монтажных, пусконаладочных работ планировалось на первые месяцы 2022 года. Но у нашего заказчика произошли изменения по поводу места установки оборудования. Дело в том, что арендодатель устал ждать и простаивать без арендной платы за помещение и запустил других арендаторов.

Нашим заказчиком было принято решение построить свой новый цех. Весь 2022 год велось строительство нового современного помещения для установки завода по переработке шин.

Так, совместно с постройкой происходил и постепенный монтаж оборудования, наш заказчик самостоятельно собрал всю линию, так как при паралельном строительстве установка оборудования процесс не быстрый. А перерабатывать покрышки нужно было ещё вчера.

В цеху был залит фундамент 25 см толщиной, под установку оборудования. Произведена расстановка всех частей оборудования по своим местам с последующим подведением и подключением электропитания.

© globalplant.ru

И вот в апреле 2023 года мы получили уведомления о том что нас ожидают в г. Владивосток с целью устранить дефекты перевозки и монтажа оборудования, обучения персонала заказчика работе на заводе по переработке шин.

Первым дефектом было то, что пострадали мотор редуктора конвейеров и магнитных сепараторов при перевозке. Когда мы прилетели, то также выявили, что на ножницах для резки шин лопнула втулка, которая передает вращение с двигателя на масленый насос. Втулка оперативно была выточена и ножницы заработали.

Обучение персонала заказчика.

Сначала мы учим пользоваться выдергой бортовых колец. Бортовая проволока удаляется из колеса самая первая, так как несёт в себе источник металлического корда. Это 90% металла при утилизации.

На выдерге бортовых колец установлен гидравлический распределитель, рычаг которого оснащён двумя скоростями переднего и заднего хода. На первой передаче мы потихонечку начинаем вытягивать проволоку. Когда видим что крюк пробил борты колеса и начал вытягивать, включается вторая передача которая, ускоряет процесс удаления бортовой проволоки и делает её более чистой от резины, за счёт увеличения скорости вырывания. Также удаление бортовой проволки грузовых колес благотворно сказывается на ресурсе ножей шредеров линии и дробилки.

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Ножницы для резки шин. Для работы на них необходимо знать специфику работы ножниц и приловчиться правильно и быстро нарезать шины на куски.

Резка на ножницах необходима для увеличения насыпной плотности подаваемого материала, если мы будем подавать покрышки целиком, шредер с легкостью может переработать шины и в таком виде. Но в данном случае мы будем подавать слишком много пустого обьёма, да и оператору линии проще загрузить на ковейер нарубленные на 5-15 кг резиновые чипсы, нежели 60-80 кг колесо.

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Перед тем, как приступать к работе на линии по переработке шин, необходимо:

— сделать холостой запуск,

— произвести замеры температуры всех подшипников,

— в тестовом режиме провести синхронизацию работы оборудования в аварийных режимах,

— проверить работу системы безопасности линии путём чрезмерной загрузки первичного шредера.

На этапе холостого запуска мы моделируем все аварийные ситуации и устанавливаем необходимые значения.

При перегрузке главного шредера либо невозможности вращения валов, автоматически включается раверс валов шредера, конвейер подачи на время высвобождения шредера отключается и включается только после того, как шредер очистится от сырья. Такая система предохраняет выведение шредера на линии из строя и страхует от резкого отключения линии. Резко останавливать линию при окончании работы нельзя, так как нужно дать дробилке освободиться от перерабатываемого материала.

Наша командировка длилась с 6 по 16 апреля, за это время мы обучили персонал заказчика работе на оборудовании, обучили как производить монтаж и демонтаж основных узлов линии по переработке шин, производить замену и обслуживание расходных элементов.

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