Ахтубинский ССЗ ведет строительство рыболовного траулера для работы в Баренцевом море
АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» (Астраханская область) ведет строительство рыболовного траулера рефрижераторного типа для работы в Баренцевом море.
Передать судно заказчику планируют осенью 2024 года.
Производственные мощности предприятия позволяют вести строительство и ремонт судов длиной до 141 метра, с доковым весом до 2,2 тыс. тонн.
Источник: https://portnews.ru/news/348134/
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30.05.2318:53:27