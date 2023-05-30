Ахтубинский ССЗ ведет строительство рыболовного траулера для работы в Баренцевом море

АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» (Астраханская область) ведет строительство рыболовного траулера рефрижераторного типа для работы в Баренцевом море.

© vggr.ru

Передать судно заказчику планируют осенью 2024 года.

Производственные мощности предприятия позволяют вести строительство и ремонт судов длиной до 141 метра, с доковым весом до 2,2 тыс. тонн.