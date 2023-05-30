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Судостроение и судоходство

Ахтубинский ССЗ ведет строительство рыболовного траулера для работы в Баренцевом море

АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» (Астраханская область) ведет строительство рыболовного траулера рефрижераторного типа для работы в Баренцевом море.

 © vggr.ru

Передать судно заказчику планируют осенью 2024 года.

Производственные мощности предприятия позволяют вести строительство и ремонт судов длиной до 141 метра, с доковым весом до 2,2 тыс. тонн.
Источник: https://portnews.ru/news/348134/

Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод, Астраханская область, рыболовный траулер
  • slaviros slaviros
    30.05.2318:53:27

    Они под открытым небом, что ли, будут строить? И зимой?

    #1263155
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