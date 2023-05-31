ЧЕТРА представила новый мини-погрузчик

© chetra.ru

На крупнейшей выставке строительной техники и технологий CTT Expo 2023 компания «ЧЕТРА» представила новую модель мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1600М в комплектации «Премиум». На сегодня это единственный российский мини-погрузчик с грузоподъемностью 1600 кг. Высота выгрузки составляет 3825 мм, объем ковша 0,8 м³, на машине установлен двигатель Минского моторного завода мощностью 107 л.с.

Среди особенностей этой модели стоит отметить — вертикальный тип подъема стрелы; гидравлические джойстики, отвечающие за движение и работу навесного оборудования; бесключевой запуск двигателя с кнопкой Старт/Стоп; мягкий пластик кабины, обеспечивающий шумо- и виброизоляцию; эргономичное кресло оператора с регулировкой по росту и массе; полностью светодиодная оптика, включая дорожные и рабочие фары.

Дополнительная высокопроизводительная гидролиния с гидропотоком 123 л/мин позволяет устанавливать на мини-погрузчик более мощное навесное оборудование, такое как мульчер, дорожную фрезу, буровую установку. Уже в стандартную комплектацию машины входят кондиционер, предпусковой подогреватель двигателя, зуммер заднего хода, цифровая приборная панель, камера заднего вида со встроенным монитором в зеркало заднего вида в кабине, магнитола с динамиками.

© chetra.ru

Александр Васильев, директор по продажам коммунальной техники ООО «ЧЕТРА»: «Данный мини-погрузчик был разработан для тех отраслей, где востребованы работы с тяжелыми грузами и необходимо более производительное навесное оборудование. В первую очередь, это такие отрасли как: жилищное и дорожное строительство, работы на складах, а также сельское хозяйство и ЖКХ. В течение 2023 года новая модель пройдет все необходимые эксплуатационные, сертификационные испытания. Начать серийный выпуск машины мы планируем в первом квартале 2024 года».

© chetra.ru