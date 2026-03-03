Новая российская коммунальная машина для уборки дорог-Митракс 1100, аналог погрузчика Wille.
Коммунальная машина Митракс МП 1100 разработана конструкторами с российского завода Митракс Санкт- Петербург.
Сайт завода https://mitrax.ru/ .
«Митракс» занимается разработкой и производтсвом коммунальной техники уже более 10 лет. Среди модельного ряда есть мини-трактора, мини-погрузчики, погрузчики одноковшовые, шарнирные погрузчики и вакуумные подметально-уборочные машины https://mitrax....raks-vpum-1090/ . Вся техника входит в класс мини-спецтехники .Новинка 2025 года была разработка — коммунальная машина на шарнирной раме — Митракс 1100, по характеристикам она полностью отвечает или превосходит аналог — многофункциональныйпогрузчик Wille 465 .Погрузчик «Митракс» оснащен электронным управлением с гидропропорциональной системой и двумя джойстиками. Это обеспечивает полный контроль над машиной: оператор может точно регулировать скорость, направление и мощность навесного оборудования, минимизируя усилия и повышая точность маневров.Технические характеристики
Габариты (ДхШхВ, см) 427×155×217; Двигатель MMZ, 80 л.с., дизельный; Гидропоток (л/мин) 120; Скорость (км/час) до 35
