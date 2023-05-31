Атомэнергоремонт начал печатать новые детали для ремонта АЭС на 3D-принтере

АО «Атомэнергоремонт» (входит в контур управления Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») успешно применил аддитивные технологии.

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АО «Атомэнергоремонт» осуществил восстановление работоспособности, пополнение запасных частей и приспособлений для автоматизированных систем контроля метала (АСКМ) во время планово-предупредительного ремонта на энергоблоке № 7 Нововоронежской АЭС в апреле 2023 года.

Специалисты протестировали такие механические части, как элемент крепления прижимного модуля манипулятора, элемент крепления прижимного модуля на цепь, крепление прижима пьезоэлектрического преобразователя, цепной манипулятор с системой натяжения.

На данный момент в процессе изготовления находится манипулятор для системы контроля автоматизированного неразрушающего контроля корпусов оборудования реакторной установки ВВЭР-1200. Перед следующим планово-предупредительном ремонтом манипулятор запустят в опытную эксплуатацию.

© www.rosenergoatom.ru

Атомэнергоремонт является центром по неразрушающему и автоматизированному контролю. Перед началом работ специалисты в обязательном порядке проводят полную ревизию, техническое обслуживание и ремонт систем, в ходе которых происходит замена деталей и элементов АСКМ. «У нас есть системы автоматизированного контроля, которые мы применяем на Нововоронежской и Ленинградской станциях. Эти системы требуют периодического обслуживания. Когда детали систем выходят из строя, есть два пути решения проблемы: закупать или изготавливать. Часть мы закупаем: двигатели, различные датчики, контроллеры и так далее. А что касается механики — печатаем на 3D-принтере», — рассказал главный специалист ОП ЦНК АО «Атомэнергоремонт».

Для развития аддитивных технологий в АО «Атомэнергоремонт», планируется изготовление деталей для АСКМ из углепластика и металлопорошковых композиций. Отработанную на реальном оборудовании и в реальных условиях технологию, планируется активно распространять и внедрять в процесс выполнения неразрушающего контроля на АЭС российского дизайна в РФ и за рубежом.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Справка:

АО «Атомэнергоремонт» — головная специализированная ремонтная организация атомно-энергетической отрасли России, генеральный подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту оборудования атомных станций и других промышленных и энергетических предприятий. АО «Атомэнергоремонт» выполняет более 70% ремонтных работ на площадках АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».