Завершена масштабная реконструкция корпуса образовательного центра «Протон» на Филёвском бульваре.

© t.me

Трехэтажное здание школы полностью преобразилось. В ходе работ был обновлен фасад, заменены все коммуникации, окна и двери, выполнена внутренняя отделка и благоустроена прилегающая территория.

Внутри создана современная образовательная среда. Теперь здесь есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства для групповых занятий, современная медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также уютная столовая. Для занятий спортом на свежем воздухе обустроено новое спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для прыжков в длину, волейбола, баскетбола и мини-футбола, сообщается в телеграмм канале Мэра Москвы .

С 1 сентября ученики 1-4 классов возвращаются в свое обновленное здание. На время реконструкции они были распределены по другим школам.