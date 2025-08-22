Завершена масштабная реконструкция корпуса образовательного центра «Протон» на Филёвском бульваре.
Трехэтажное здание школы полностью преобразилось. В ходе работ был обновлен фасад, заменены все коммуникации, окна и двери, выполнена внутренняя отделка и благоустроена прилегающая территория.
Внутри создана современная образовательная среда. Теперь здесь есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства для групповых занятий, современная медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также уютная столовая. Для занятий спортом на свежем воздухе обустроено новое спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для прыжков в длину, волейбола, баскетбола и мини-футбола, сообщается в телеграмм канале Мэра Москвы .
С 1 сентября ученики 1-4 классов возвращаются в свое обновленное здание. На время реконструкции они были распределены по другим школам.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Строительство трехэтажного корпуса начали в августе 2022 года. Здание ...е создали безбарьерную среду, чтобы обеспечить комфорт для каждого ученика.
- 19 января в Щербинке на ул. Местечко Барыши открыто новое зд... по 7-й класс, а также ребята с ограниченными возможностями.
- Принять новое учреждение сможет более 1200 учеников.Особенностями образоват...ля занятий спортом, а вдоль всего здания расположили дорожки для бега.
Поделись позитивом в своих соцсетях