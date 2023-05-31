Амурский СЗ сдал паром «Александр Деев» проекта CNF11CPD/00300
Амурский судостроительный завод (Хабаровский край) передал заказчику паром «Александр Деев» проекта CNF11CPD/00300.
Паром «Александр Деев» проекта CNF11CPD/00300 был заложен на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2017 году, а уже в 2019 году спущен на воду. Судно будет работать на линии «Ванино — Холмск», где заменит еще советские паромы типа «Сахалин». Судно сможет перевозить 32 железнодорожных вагона и 12 грузовых автомобилей, а также до 200 пассажиров. Высокий ледовый класс Arc5 позволит «Александру Дееву» работать на линии круглый год.
Источник: https://paluba.media/news/50217
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