По заказу ГТЛК в Нижегородской области состоялась закладка судна на воздушной подушке «Волжский»

На научно-производственном комплексе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) имени Р.Е. Алексеева в Нижегородской области состоялась торжественная церемония закладки судна на воздушной подушке (СВП) «Волжский», строящегося по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Фото: ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева © www.gtlk.ru

Контракт на строительство подписан в 2022 году в рамках реализации программы по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием. Это второе судно в серии, головное было заложено в декабре прошлого года. Планируется, что суда будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.

Проект «Волжский» — первое судно на воздушной подушке в современной истории ЦКБ имени Р.Е. Алексеева, созданное на базе собственного проекта. Судно рассчитано на 25 пассажиров и может использоваться круглый год на воде, снегу и грунте при экстремальных температурах от -35°C до +40°C. Скорость хода — до 65 км/ч, дальность — до 900 км. Судно будет оснащено энергетической установкой отечественного производства.

«ГТЛК следует курсу на достижение технологического суверенитета в судостроительной отрасли. Мы стимулируем выпуск совершенно новых отечественных судов, сконструированных в России и имеющих минимум иностранных комплектующих. Выход на серийное производство таких новых моделей судов поможет развитию собственных компетенций и обеспечит судовладельцам бесперебойную эксплуатацию», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК.

«"ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» совместно с АО «НПП „Радар ммс“, закладывая второе судно на воздушной подушке „Волжский“, дают старт серийному строительству нового типа скоростных судов на собственной верфи. Это знаменательное событие: наши скоростные суда на подводных крыльях „Метеор 120Р“, „Валдай 45Р“ и новые суда на воздушной подушке смогут обеспечить круглогодичное пассажирское и грузовое сообщение по водным просторам нашей страны», — отметил член Совета директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» .

ГТЛК занимается проектами в области судостроения с 2014 года. В настоящее время ГТЛК — лидер по объемам заказов отечественного гражданского судостроения с общим объемом инвестиций в 174,7 млрд рублей. Флот ГТЛК составляет 194 судна, из которых 111 уже переданы в лизинг.