НТЦ «Модуль» представляет новый серверный нейроускоритель на отечественных процессорах

NM Quad — высокопроизводительный вычислительный модуль, предназначенный для реализации нейронных сетей, цифровой обработки сигналов и изображений. Устройство разработано Научно-техническим центром «Модуль».

NM Quad актуален для применения в составе специализированных высокопроизводительных вычислительных комплексов, суперкомпьютеров, серверов, центров обработки данных, в системах машинного зрения, цифровой обработки сигналов и изображений.

В основе нового модуля — четыре многоядерных DSP-процессора К1879ВМ8Я на базе оригинальной векторно-матричной архитектуры NeuroMatrixCore 4. Благодаря своей высокой производительности, изделие может обрабатывать большие массивы данных в режиме реального времени.

Комментирует Халиль Эль Хажж, руководитель отдела маркетинга НТЦ «Модуль»:

"Сегодня на отечественном рынке нейроускорителей отсутствуют аналоги NM Quad: модуль построен на базе сразу четырех нейропроцессоров К1879ВМ8Я и предоставляет производительность в 2 TFLOPS для данных в формате fp32 и 0.5 TFLOPS для fp64″.

Безусловное преимущество нового нейроускорителя - гибкая настройка под задачи пользователя. Каждый из 4 процессоров К1879ВМ8Я содержит 4 независимых вычислительных кластера с 4 ядрами NMC4 в каждом. В рамках процессора пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать режим работы устройства — обрабатывать данные всеми четырьмя кластерами сразу, либо дать каждому кластеру свою задачу. Такой подход масштабируется на 4 процессора К1879ВМ8Я. Таким образом в распоряжении пользователя оказываются сразу 16 вычислительных кластеров, каждый из которых может быть настроен на индивидуальную независимую задачу, либо задействован в нужном пользователю количестве для параллельной обработки данных.

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