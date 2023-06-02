Дроны «Привет-82» успешно прошли испытания на территории ЛНР и ДНР

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, в настоящее время аппараты оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях.

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«Привет-82» прошел летные испытания на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в зоне специальной военной операции.

В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований) «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также ЧВК «Вагнер». Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению.

В конструкторском бюро «Око», разработчика дронов, уточнили, что на данный момент в зоне специальной военной операции находятся 12 аппаратов «Привет-82». «Мы находимся на постоянной связи с подразделениями, которые получили наши аппараты», — подчеркнули в конструкторском бюро.

Справка:

Дальность полета дрона составляет до 30 км, скорость — до 140 км/ч, а полезная нагрузка — до 5,5 кг.