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Армия и Флот

Дроны «Привет-82» успешно прошли испытания на территории ЛНР и ДНР

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, в настоящее время аппараты оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях.

 © tass.ru

«Привет-82» прошел летные испытания на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в зоне специальной военной операции.

В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований) «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также ЧВК «Вагнер». Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению.

В конструкторском бюро «Око», разработчика дронов, уточнили, что на данный момент в зоне специальной военной операции находятся 12 аппаратов «Привет-82». «Мы находимся на постоянной связи с подразделениями, которые получили наши аппараты», — подчеркнули в конструкторском бюро.

Справка:

Дальность полета дрона составляет до 30 км, скорость — до 140 км/ч, а полезная нагрузка — до 5,5 кг.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/17909583

армия, испытания, дроны, Санкт-Петербург
  • Нет аватара donbass_phoenix
    02.06.2310:24:31

    5,5 кг маловато

    Это тандем от РПГ7 примерно

    ПГ7-ВР 4,5кг

    2* 82мм мины 6,64кг

    нужен БПЛА на 1 120мм мину, а это 16 кг

    тогда дело будет

    но конечно хорошо, что уже хоть эти есть

    Отредактировано: donbass_phoenix~10:25 02.06.23
    #1263351
    • Jorjio774 Jorjio774
      02.06.2310:39:11

      Привет-82

      ПРИВЕТ-120

      Полезная нагрузка — 16 кг

      #1263356
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