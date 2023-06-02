На СЗ «Верфь братьев Нобель» спущен на воду краболов «Владимир» проекта DAMEN 5712LS
На судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск, Ярославская область) 2 июня 2023 года состоялся спуск на воду краболовного судна «Владимир» проекта DAMEN 5712LS.
Судно предназначено для эксплуатации в неограниченных районах, в особенности для промысла в условиях бассейнов Охотского и Берингова морей. На борту судна установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел краба с помощью ловушек и хранение живого краба в 9-ти RSW-танках (танки охлаждаемой морской воды) суммарным объемом 640 куб. м, вода в которых постоянно проходит обработку RSW-системой (Система охлаждения и очистки морской воды в танках живого краба) фирмы Everflo. Класс Российского морского регистра судоходства (РС).
Общая длина — 57,70 м. Длина между перпендикулярами — 56,80 м. Ширина теоретическая — 12,60 м. Максимальная осадка по условиям прочности — 4,84 м. Высота борта до главной палубы — 7,50 м.
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