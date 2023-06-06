Судно прошло доковый ремонт и вернулось на линию «Крым — Кавказ».

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Во время ремонта проведены следующие работы: покраска подводной и надводной части корпуса, диагностика и техническое обслуживание винторулевых колонок, ремонт и замена донно-заборной арматуры, техническое обслуживание главных и вспомогательных двигателей, а также очередное освидетельствование Доно-Кубанским филиалом ФАУ «Российское классификационное общество».

Для сокращения срока ремонта работы велись оперативно в 3 смены. При переходе из акватории судоремонтного предприятия в порт Крым судно успешно прошло ходовые испытания.

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Учитывая важность выполняемой судном задачи, специалисты ООО «Оборонлогистика», ООО «Ювас-Транс», Керченского СРЗ, Доно-Кубанского филиала ФАУ «РКО», а также члены экипажа парома «Лаврентий» приложили все возможные усилия для того чтобы все работы были выполнены быстро и качественно, а паром вернулся на стратегически важную линию в максимально короткий срок.

Принадлежащие судоходной компании ООО «Оборонлогистика» паромы «Мария» и «Лаврентий» работали на линии «Крым — Кавказ» до запуска в эксплуатацию Крымского моста с 2015 по 2018 год, и с 9 октября 2022 г. после чрезвычайного происшествия на мосту возобновили свою работу. Паромы, предназначенные для перевозки крупнотоннажных автомобилей, вмещают до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров.

Обычно паромы проходят Керченский пролив за 30 минут, на погрузочно-разгрузочные работы в портах уходит порядка одного часа. За сутки каждый паром может совершать до восьми круговых рейсов.