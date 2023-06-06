Полиэфирный завод открылся в Ростовской области

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6 июня в Шахтах Ростовской области компания «Авангард» запустила первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна полного цикла.

Предприятие будет выпускать 200 тонн волокна в день (73 тыс. тонн в год), что позволит заместить 60% рынка и снизить зависимость России от импорта.

Половину продукции будут потреблять компании «Авангард», ещё столько же будет поставляться для предприятий Легпрома Россиии. Проект реализован на арендованном земельном участке общей площадью 50 тысяч квадратных метров.

В создание производства вложено 5 млрд рублей.

© don24.ru

Создано 250 рабочих мест. До конца года их число увеличится до 380.

Выпускаемая продукция востребована среди предприятий легкой промышленности. Полиэфирное штапельное волокно используется для производства нетканых материалов (например, влажных салфеток и масок для лица), для пошива одежды, изготовления геотекстиля и основы для мягкой кровли.

Компания «Авангард» — лидер в России по производству нетканого материала спанлейс и изделий из него — влажных салфеток, сухих рулонов. Новый завод будет входить в единый кластер с ООО «Авангард» и ООО «Текстиль Легпром» и позволит на 100% обеспечить текущее производство ООО «Авангард» сырьём, которое сейчас закупается за рубежом.

https://ria.ru/...1876448262.html

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