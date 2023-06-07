Завершен масштабный проект по автоматизации котла Стерлитамакской ТЭЦ

Произведено расширение до полномасштабной автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) парового котла ТГМ-84 ст. № 4 Стерлитамакской ТЭЦ с модернизацией существующей системы автоматического управления горелками (САУГ).

Стерлитамакская ТЭЦ входит в «Башкирскую генерирующую компанию», поставляет электрическую энергию и мощность на оптовый рынок электрической энергии. Является основным источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения города Стерлитамака. Установленная электрическая мощность — 345 МВт, тепловая — 1621 Гкал/час.

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Система управления технологическим оборудованием котлоагрегата создана с использованием типового технического решения,реализованного на ряде тепловых электростанций России, в том числе наАрхангельской ТЭЦ,Северодвинской ТЭЦ-2, Ульяновской ТЭЦ-1,Актауской ТЭЦ-1в Казахстане и др.

АСУ ТП котла и САУГ разработаны на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК КРУГ-2000®).

Модернизацией также были затронуты:

система химико-технологического мониторинга (СХТМ)

информационно-измерительная система (ИИС)

система бесперебойного питания АРМ машинистов котла и электроприводов газовых блоков

система контроля вибрации и механических величин (вибродиагностика).

Компанией «КРУГ» выполнен весь комплекс работ под ключ, включая проектирование, поставку оборудования и программного обеспечения (SCADA КРУГ-2000® и СРВК).

В Республике Башкортостан на базе российского ПАК ПТК КРУГ-2000 внедрено более 160 АСУ ТП котлоагрегатов, турбоагрегатов, бойлерных установок, систем телемеханики, компьютерных тренажерных комплексов для персонала ТЭЦ, автоматизированных систем диспетчерского контроля (АСДК).

Подробнее — АСУ ТП парового котла ТГМ-84 Стерлитамакской ТЭЦ.