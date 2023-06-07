В Новгородской области состоялся перезапуск бывшего завода «ИКЕА»

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6 июня в деревне Подберезье Новгородского района состоялось открытие нового предприятия по производству готовой мебели на площадке, которую ранее занимал завод «ИКЕА Industry Новгород». Новая компания получила название «Экстраверт». Здесь стартовала работа завода, специализирующегося на выпуске древесно-стружечных плит.

На бывшей новгородской производственной площадке «ИКЕА» действуют завод по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрика, специализирующаяся на выпуске корпусной мебели.

За время простоя руководству удалось сохранить костяк специалистов. К началу мая на предприятии числилось 325 сотрудников (сейчас более 350). В это же время здесь началась приёмка древесины.

В планах новых владельцев предприятия в течение 2023 года увеличить объём покупки сырья до 400 тысяч кубометров, вывести производство на уровень 2/3 мощности и установить новый уровень социальной обеспеченности работников.

Ранее руководитель группы компаний «Слотекс» Вадим Осипов сообщал, что в ближайшие 3 года новый собственник планирует инвестировтаь в завод «Экстраверт» 2-3 млрд рублей.

Группа компаний «Слотекс» — одна из лидеров российского рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков. Это отделочный материал, который используют для покрытия кухонных столешниц, стеновых панелей. Компания имеет 30-летнюю историю и владеет четырьмя производственными площадками в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, где также выпускает мебельные плиты, столешницы и плиты HPL.

Планируется, что «Экстраверт» сосредоточится на трёх направлениях работы. Первым будет выпуск ДСП и ЛДСП. Второе направление — производство мебельных компонентов и комплектующих, третье — выпуск корпусной мебели под собственным брендом: системы хранения, гардеробы, кухни.

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