Предприятие Роскосмоса завершило поставку очередной партии трамваев в Челябинск

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») успешно завершил исполнение контракта на поставку 41 полностью низкопольного односекционного трамвайного вагона в Челябинск.

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Контракт, заключенный с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, исполнен предприятием с существенным опережением сроков поставки.

Новые трамвайные вагоны модели 71-628-01 для Челябинска имеют 100% низкий уровень пола, оснащены интеллектуальной системой контроля за состоянием водителя, могут эксплуатироваться по системе многих единиц — двумя или тремя вагонами, соединенными между собой и управляемыми с одного пульта. Для удобства и комфорта пассажиров реализованы многочисленные опции, в числе которых бесплатный Wi-Fi и зарядки для гаджетов. Современный экстерьер вагона с элегантными линиями маски органично дополняет урбанистический пейзаж активно развивающегося южноуральского мегаполиса. Вместе с тем новые трамваи УКВЗ очень надежны в эксплуатации.

© www.roscosmos.ru

«Для нашего предприятия очень важно выполнить поставку еще одной партии трамваев, спроектированных специально для Челябинска, и обеспечить столицу Южного Урала новым и современным подвижным составом. Наши трамваи становятся настоящей визитной карточкой города», — отметил генеральный директор УКВЗ.

© www.roscosmos.ru

В текущем году предприятие исполняет еще один контракт на поставку 33 односекционных трамвайных вагонов модели 71-628-01 в Челябинск.

В 2021-2022 годах УКВЗ изготовил 60 односекционных трамвайных вагонов для столицы Южного Урала. Всего на текущий момент УКВЗ поставил 101 трамвайный вагон в Челябинск.