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Транспорт и логистика

Очередная партия электробусов КАМАЗ для Москвы

В Москву поступила первая партия электробусов КАМАЗ-6282, поставленная в рамках пятого по счёту контракта, заключённого между ПАО «КАМАЗ» и ГУП «Мосгортранс».

 © kamaz.ru

Контракт, подписанный между ПАО «КАМАЗ» и ГУП «Мосгортранс» в марте 2023 года, предусматривает поставку 1000 электробусов в течение двух лет. Первая партия в количестве 51 электробуса КАМАЗ-6282 по этому договору уже поступила в автопарк крупнейшего в России оператора городских пассажирских перевозок. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, в ближайшее время эти электробусы выйдут на маршруты столицы.

«Город заключил крупнейший в Европе контракт на поставку экологически чистого транспорта. 1000 электробусов от ПАО „КАМАЗ“ поступят в парки столичного перевозчика в течение ближайших двух лет. Это отвечает задаче по повышению комфорта пассажиров, которую поставил мэр Москвы», — подчеркнул заместителя мэра Москвы.

«В рамках пятого контракта мы поставляем электробусы КАМАЗ в новой комплектации с санкционно устойчивыми компонентами. Среди отличительных особенностей улучшенной версии электробуса — увеличенная ёмкость батареи, которая обеспечивает запас хода до 90 км, а также 100% электрическая климатическая система», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ».

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сегодня на линиях столицы курсирует 1055 электробусов. За время своей работы инновационный транспорт проехал уже более 126 млн км и перевёз свыше 300 млн пассажиров.
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/och...iya_elektrobusov_kamaz_dlya_moskvy/

транспорт, автобусы, электробусы, ПАО «КАМАЗ», ГУП «Мосгортранс», Набережные Челны, Москва
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.06.2317:44:45

    Круто. Завидую.

    У нас в Саратове пока ещё ползает иностранный чадящий металлолом, которому давно пора в переплавку и который небось по цене утиля куплен где-то на иностранных свалках. Пора бы уже давно запретить как ввоз подобного хлама в страну, так и его эксплуатацию.

    Впрочем, нельзя сказать, что нового транспорта нет. Он есть, и немало. Но вот электробусов пока ни одного. Только троллейбусы с автономным ходом, но это всё-таки не то. Понятно, что испытываешь, читая про контракты на тысячу машин!

    #1263758
    • Jorjio774 Jorjio774
      08.06.2317:53:31

      Надеюсь, что скоро и у Вас будет. В Волгоград уже приедут 20 штук, в течение года.

      #1263759
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