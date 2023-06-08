Очередная партия электробусов КАМАЗ для Москвы

В Москву поступила первая партия электробусов КАМАЗ-6282, поставленная в рамках пятого по счёту контракта, заключённого между ПАО «КАМАЗ» и ГУП «Мосгортранс».

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Контракт, подписанный между ПАО «КАМАЗ» и ГУП «Мосгортранс» в марте 2023 года, предусматривает поставку 1000 электробусов в течение двух лет. Первая партия в количестве 51 электробуса КАМАЗ-6282 по этому договору уже поступила в автопарк крупнейшего в России оператора городских пассажирских перевозок. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, в ближайшее время эти электробусы выйдут на маршруты столицы.

«Город заключил крупнейший в Европе контракт на поставку экологически чистого транспорта. 1000 электробусов от ПАО „КАМАЗ“ поступят в парки столичного перевозчика в течение ближайших двух лет. Это отвечает задаче по повышению комфорта пассажиров, которую поставил мэр Москвы», — подчеркнул заместителя мэра Москвы.

«В рамках пятого контракта мы поставляем электробусы КАМАЗ в новой комплектации с санкционно устойчивыми компонентами. Среди отличительных особенностей улучшенной версии электробуса — увеличенная ёмкость батареи, которая обеспечивает запас хода до 90 км, а также 100% электрическая климатическая система», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ».

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сегодня на линиях столицы курсирует 1055 электробусов. За время своей работы инновационный транспорт проехал уже более 126 млн км и перевёз свыше 300 млн пассажиров.